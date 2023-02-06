ЦСКА сделал заявление о травме Зайнутдинова

Восстановление полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, получившего травму в матче за ЦСКА, может занять до двух месяцев. Московский клуб сделал официальное заявление, сообщают Vesti.kz.

Напомним, во время контрольного матча армейцев против "Оренбурга" 24-летний игрок получил повреждение. Зайнутдинов попросил замену и при помощи партнеров по команде покинул поле. Этот матч посетил главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев. Позже появилась информация, что футболист может пропустить старт национальной команды в отборе на Евро.

"После прохождения МРТ у Бахтиера Зайнутдинова и Кирилла Глебова выявлены повреждения сухожилий мышц голени. Операционное вмешательство обоим игрокам не требуется. Ориентировочный срок восстановления Бахтиера - 4-6 недель, а Кирилла - 2-3 недели. Желаем ребятам выздоровления!" - говорится в сообщении клуба.

После прохождения МРТ у Бахтиёра Зайнутдинова и Кирилла Глебова выявлены повреждения сухожилий мышц голени



Операционное вмешательство обоим игрокам не требуется.

Ориентировочный срок восстановления Бахтиёра – 4-6 недель, а Кирилла – 2-3 недели.



Желаем ребятам выздоровления! pic.twitter.com/uZ7Vp2k33H — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 5, 2023

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