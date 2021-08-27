ЦСКА с Зайнутдиновым проиграл "Зениту" в матче РПЛ

Московский ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, потерпел поражение от "Зенита", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч шестого тура российской премьер-лиги прошел в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Автором единственного гола на 82-й минуте стал Сердар Азмун.

Отметим, что Зайнутдинов принял участие во втором матче РПЛ подряд. Он начал встречу на скамейке запасных и был выпущен на поле на 86-й минуте.

После шести матчей чемпионата ЦСКА, набрав девять очков, идет на шестом месте в турнирной таблице. "Зенит" же лидирует с активом в 14 баллов.

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