В ЦСКА рассказали о травме Зайнутдинова после матча с "Локомотивом"

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал состояние Бахтиера Зайнутдинова, который был вынужден покинуть поле из-за травмы в матче с "Локомотивом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на Михаил Рядно на 35 минуте. Казахстанец получил травму и продолжить встречу не смог, пришлось прибегнуть к помощи медиков.

"Сделали обследование, мышцы чистые. Возможно, был удар, но в период активности мышца заболела. Сейчас нужно обследование, чтобы понять. Специально держали замену для Бактиера, понимая, что может пригодиться", - заявил Федотов в эфире "Матч ТВ".

ЦСКА обыграв "Локомотив" (4:1) поднялся на пятое место турнирной таблицы, набрав в трех матчах шесть очков. Для Зайнутдинова это был третий матч в новом сезоне РПЛ.

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