ЦСКА одержал разгромную победу в матче чемпионата России с травмой Зайнутдинова

ЦСКА, за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, одержал разгромную победу в матче чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках третьего тура РПЛ состоялось московское дерби. Армейцы принимали на своем поле "Локомотив" и выиграли со счетом 4:1.

Голами в составе победителей отметились: Федор Чалов (29 минута), Милан Гайич (31) и Максим Мухин (55 и 64). Единственный гол за "Локомотив" забил Егор Погостнов (61).

Зайнутдинов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на Михаил Рядно на 35 минуте. Казахстанец получил травму и продолжить встречу не смог, пришлось прибегнуть к помощи медиков.

Одержав победу, ЦСКА поднялся на пятое место турнирной таблицы, набрав в трех матчах шесть очков. Лидирует в РПЛ "Спартак", у которого девять баллов при таком же количестве игр.

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