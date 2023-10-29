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Тренер "Зенита" объяснил, почему предпочел Алипа бразильскому футболисту

Тренер "Зенита" объяснил, почему предпочел Алипа бразильскому футболисту
©fc-zenit.ru

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак объяснил, почему в основе сине-бело-голубых на позиции центрального защитника в данный момент играет казахстанец Нуралы Алип, а не бразилец Роберт Ренан.

"Ренан начал хорошо и достаточно уверенно. Потом начало этого сезона сложилось не очень удачно и для команды, и для него лично. Что касается его прогресса на тренировках, сейчас он выглядит гораздо лучше, чем в тот период, когда он не играл. Сейчас будет Кубок, и у него будет хороший шанс побороться за место в стартовом составе.

Почему он сейчас меньше играет? Алип играет неплохо. В этот момент он выиграл конкуренцию. Он хорошо борется, хорош в единоборствах. Минусы есть у всех. Поэтому все в руках, в данном случае в ногах игроков. Пожалуйста, кто будет лучше, тот и будет играть", - передает слова Семака "Чемпионат".

23-летний Алип провел 12 матчей за "Зенит" в нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) и заработал четыре предупреждения. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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