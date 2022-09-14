Тренер ЦСКА оценил игру Зайнутдинова в матче Кубка России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об игре Бахтиера Зайнутдинова в матче группового этапа Кубка России, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

Армейцы выиграли домашнюю встречу у "Урала" со счетом 2:1. Зайнутдинов вышел на замену на 46-й минуте.

- Вы сказали, что игра на флангах не шла. С этим связаны замены двух латералей? И как вам игра Зайнутдинова на этой позиции после большого перерыва?

- Мы преследовали несколько целей. У ребят серьезная беговая нагрузка, и мы освежили фланги. И слева, и справа у нас появились моменты с доставкой мяча, с передачами. Баха в этой роли создал очень хорошую напряженность, но немного забыл, что надо еще быстрее покрывать зону и быстрее включаться. Немного не хватало динамики развития наших атак. Это очевидные вещи, когда есть зоны за спинами защитников и на флангах, и мы не пытались быстро этим воспользоваться.

Отметим, что ЦСКА выиграл второй матч в группе D и лидирует в этом квартете, набрав шесть очков.

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