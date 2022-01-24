Тренер клуба Зайнутдинова высказался о сенсационном результате в первом матче в 2022 году

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение в контрольном матче против "Дюделанжа" из Люксембурга, сообщает клубная пресс-служба.

Россияне уступили в матче с минимальным счетом, а казахстанец Бахтиер Зайнутдинов отыграл первый тайм.

- Двоякое чувство. Понятно, что сейчас о результатах никто не думает. Мы в любом случае готовимся к официальным встречам. Первая из которых, 26-го. Естественно, никто нагрузки не снижает. Играем по тайму, - поделился тренер. - Были хорошие моменты. Понятно, что ребятам очень тяжело. Они останавливаются, часто дышат. Были моменты в первом тайме, чтобы забить. Не очень хорошо действовали в обороне... И я говорю сейчас не о технических моментах, а о тактических. Но, в принципе, достаточно неплохо для первой игры, - считает тренер.

- Что скажете о Юсуфе Языджи?

- Что за него говорить? В первую очередь, это футболист основного состава сборной Турции. Очень классный игрок. Надеюсь, что он быстро к нам вольется. Видели, как он отдал великолепную передачу. Также прекрасно исполняет стандартные положения. Универсальный игрок. Может играть "десятого" номера или второго нападающего. На всех позиции группы атаки.

- Будут ли новички в команде?

- Всему свое время.

Сенсационным результатом закончился первый матч Зайнутдинова за ЦСКА в 2022 году