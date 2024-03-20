Transfermarkt "обнулил" стоимость футболиста. Названа причина

Авторитетный портал Transfermarkt обнулил рыночную стоимость нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса, передают Vesti.kz.

"32-летний лидер "Спартака" уже навряд ли поможет "красно-белым" в ближайших матчах и неизвестно сколько будет находиться под стражей в ОАЭ. Отсутствие возможности играть в футбол привело к обнулению рыночной стоимости, и пока неизвестно, сможет ли Квинси в дальнейшем возобновить игровую карьеру и восстановить свой рыночный показатель", - говорится в сообщении.

Отметим, что максимальная стоимость Промеса на Transfermarkt составляла 24 миллиона евро в 2018-м, когда он выступал за "Спартак". В декабре его стоимость оценивалась порталом в 6 млн евро.

Ранее сообщалось, что Промес был задержан в аэропорту Дубая (ОАЭ), так как покинул место ДТП.

До этого в Нидерландах футболиста признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Еще ранее игрока приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.