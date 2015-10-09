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Трансфер Самородова в "Спартак": появились новые детали

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Трансфер Самородова в "Спартак": появились новые детали Максим Самородов. Фото: ©ФК "Ахмат"

Московский "Спартак" не вступал в переговоры по нападающему "Ахмата" и сборной Казахстана Максиму Самородову, но футболист действительно входит в потенциальные списки приобретений клуба, передают Vesti.kz.

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Московский "Спартак" не вступал в переговоры по нападающему "Ахмата" и сборной Казахстана Максиму Самородову, но футболист действительно входит в потенциальные списки приобретений клуба, передают Vesti.kz.

При этом, по данным "Евро-Футбол.Ру", красно-белые не готовы платить 10 миллионов евро за него в настоящий момент. А именно эту сумму озвучивала грозненская сторона в качестве своего запроса за игрока.

Напомним, что Самородов записал на свой счёт в общей сложности 15 результативных действий за прошедший сезон. "Ахмат" занял девятое место в таблице РПЛ сезона-2025/26.

Самородов является воспитанником "Актобе". К "Ахмату" присоединился в 2024 году, а его контракт с грозненцами рассчитан до 30 июня 2028-го.

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