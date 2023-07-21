"Теперь все время просит". Зайнутдинов "пристрастил" игрока ЦСКА к кумысу

Полузащитник ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал, как его одноклубнику Кириллу Набакину понравился кумыс, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Sports.ru.

- Набабкин рассказывал, что ты обожаешь кумыс и говоришь, что он лечебный.

- У нас в Казахстане так шутят: говорят, что кумыс бодрит. И он правда бодрит.

Один раз я Набабкину привозил кумыс. Он очень просил. Ему так понравилось, что теперь все время просит: "Давай-давай, привези!"

Все время расстраивается, если я вдруг возвращаюсь без кумыса для него.

Я раньше заказывал кумыс с башкирским медом, привозил по 15 банок ребятам. Но из-за всей этой ситуации стало тяжелее доставлять, – сказал футболист ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов.

Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В прошлом сезоне российской премьер-лиги он сыграл за армейцев 21 матч, забил гол и отдал три голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка России-2023.

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