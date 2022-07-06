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Старейший клуб России расстался с казахстанским футболистом

Старейший клуб России расстался с казахстанским футболистом
©ФК "Знамя Труда"

Казахстанский полузащитник Владимир Воменко покинул российский клуб "Знамя Труда", передает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу команды.

27-летний игрок перешел в "Знамя Труда" летом 2021 года. За это время он провел за команду из Орехова-Зуева 21 матч, из которых 21 в стартовом составе, и забил четыре мяча.

В минувшем сезоне "Знамя Труда" заняло четвертое место во второй группе ФНЛ-2. Клуб решил не продлевать контракт с казахстанцем.

В Казахстане Воменко играл за "Экибастуз", "Иртыш", "Атырау", "Шахтер-Булат" и "Астану-1964". Также выступал за юношескую и молодежную сборные Казахстана.

"Знамя Труда" считается старейшим клубом в России. Он был основан в 1909 году. Наивысшим его достижением является выход в финал Кубка СССР 1962 года.

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Метки:
Футбол Россия

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