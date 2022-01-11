Стало известно о судьбе Зайнутдинова в ЦСКА после отпуска в Казахстане

Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов прилетел в Москву, откуда вместе с "армейцами" в ближайшие дни отправится на первые учебно-тренировочные сборы в Испанию, сообщает Bobsoccer.ru.

"Зайнутдинов вечером 10 января прилетел в Москву. 11 января он пройдет плановый медосмотр вместе с группой игроков ЦСКА, и следующим утром отправится с ЦСКА на первый сбор в Кампоамор. С ним все в порядке.

Игрок сборной Казахстана проводил выходные дни на родине. Обстановка в Казахстане сейчас неспокойная, и вполне объяснимо, что о судьбе Зайнутдинова беспокоились болельщики. Все в порядке, можно не переживать", - пишет источник.

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Напомним, в текущем сезоне РПЛ Зайнутдинов провел 16 матчей (14 в чемпионате и два в Кубке России) и забил три гола (два в чемпионате, один в Кубке).