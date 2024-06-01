Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил "Спорт-Экспресс", что главный тренер грозненцев Магомед Адиев продолжит работу в клубе, передает Vesti.kz.

Ранее Федерация футбола Казахстана сообщила, что 46-летний специалист покинул пост главного тренера национальной сборной.

"Адиев остается с нами в следующем сезоне. Мы заключим с ним контракт", - отметил Айдамиров.

Напомним, что Адиев возглавлял команду Казахстана с апреля 2022 года. Под его руководством сборная Казахстана провела 21 матч, одержала 11 побед, раз сыграла вничью и допустила девять поражений

С весны этого года Адиев начал параллельно тренировать "Ахмата". Приняв команду в зоне вылета, он смог помочь поднять команду до десятого места в РПЛ.

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