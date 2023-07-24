Стала известна позиция "Зенита" по "трансферу" Алипа в "Бешикташ"

Слухи о переходе защитника "Зенита" и сборной Казахстана Нуралы Алипа в турецкий "Бешикташ" не соответствуют действительности, сообщает Bobsoccer со ссылкой на журналиста издания A Spor Фуркана Йылдыза.

По информации источника, эту информацию подтвердил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

"Мы никогда не встречались с "Бешикташем" по поводу трансфера Нуралы Алипа", - цитирует слова Медведева источник.

Кроме того, представители "Бешикташа" заявили источнику, что они ищут правого центрального защитника, в то время как казахстанский футболист предпочитает играть на левой стороне центральной обороны.

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