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"Стал лучшим бомбардиром и заинтересовал россиян". 20-летний казахстанец начал за здравие сезон в московском "Кайрате"

"Стал лучшим бомбардиром и заинтересовал россиян". 20-летний казахстанец начал за здравие сезон в московском "Кайрате"
Фото: instagram.com/v.shvyrevv/
Новости спорта Футбол Россия

Нападающий московского "Кайрата" Вячеслав Швырев отлично начал сезон в своем новом клубе: 20-летний игрок забил восемь мячей в восьми играх. Sports.ru рассказал о нетипичной для молодого казахстанского футболиста карьере. 

Швырев родился в 2001 году в маленьком поселке Агадырь Карагандинской области. Чтобы попасть на тренировки, спортсмену приходилось ездить за 200 километров, в Караганду. У молодого игрока не было условий для тренировок: клуб не предоставил жилья. Однако спортсмен без негатива вспоминает то время:

"Я благодарен Рафаэлю Хамидуллову, который позвал меня в школу "Булат-АМТ" в Темиртау. Он работал с Каштановым Владимиром Константиновичем. Там я и делал свои первые футбольные шаги. Темиртау для меня многое сделал".

В 2015 году юного таланта заметили скауты алматинского "Кайрата" и пригласили игрока в команду. Швырев не подвел - за два сезона в академии игрок забил 49 голов и отдал 25 голевых передач. Футболист признавался как лучшим игроком, так и лучшим бомбардиром молодежного состава "Кайрата". 

В Юношеской лиге УЕФА молодой нападающий забил "Краснодару" - тогда в молодежном составе "быков" отличились нынешние звезды РПЛ: Игнатьев и Уткин. "Кайрат" завершил матч результативной ничьей - 2:2, на последней минуте спас Нуралы Алип. 

За основной состав "Кайрата" Швырев дебютировал в 2018 году, а в марте 2019 года забил свой первый гол: по иронии судьбы пострадал карагандинский "Шахтер". Однако закрепиться в основе не получилось: игрок провел чуть больше десяти матчей за основную команду и отправился играть в первую лигу за "Кайрат-Жастар".

Подобный расклад не устраивал игрока молодежной сборной Казахстана, в итоге Швырев ушел за практикой в "Акжайык". Игроком также интересовались в "Жетысу", но Адеринсола Эсеола посоветовал футболисту Уральск.

Вояж в "Акжайык" сложно назвать удачным: игрок не сыграл ни одного полного матча за новый клуб. Нападающий был огорчен своим положением в команде. 

"Признаю, что я очень недоволен своим игровым временем. Есть такой небольшой осадок. Сперва играл, выходил в стартовом составе, а по ходу сезона перестал выходить".

- Были ли другие варианты продолжения карьеры?

- Минувшей зимой я мог перейти в чемпионат Кипра, пришло предложение от одной из команд. Меня хотели взять в аренду. Но сильно поджимало время, так как у команды начались сборы, а мне нужно было срочно открывать визу. Тренерский штаб полностью хотел видеть меня в составе, а руководство в последний момент отказалось от этой идеи. Хотя переговоры зашли достаточно далеко и я был готов уехать в аренду. Если честно, до сих пор жалею.

В начале года игроком интересовался блогер Евгений Савин. В интервью YouTube-каналу "Спорт Шредингера" он заявил, что хотел бы подписать Швырева в свою команду "Красава". 

- Я вот сейчас думаю взять футболиста из Казахстана к себе в команду "Красава". Молодой, да, перспективный, который сейчас по каким-то причинам не совсем востребован здесь, я бы с удовольствием подобрал, мы с аналитиками и с главным тренером его посмотрели, нам он нравится, поэтому, возможно, казахи будут у меня в команде.

- Не скажешь, кто это?

- Его фамилия Швырев. Талантливый парень, по своему возрасту был в то время лучшим, и я сейчас хочу вступить в переговоры с Кайратом Боранбаевым, чтобы мы его забрали. В основе его не видит Шпилевский, а нам бы он подошел на позицию десяточки, с удовольствием. Обыгрывает, настырный, бьет. Левая нога хорошая. Ну и вообще как бы... У него есть все качества быть в нашей команде, потому что нам нужны пацаны с характером и которые могут быть индивидуальными, делать разницу в индивидуальных действиях.

С "Красавой" в итоге не сложилось: Швырев стал основным нападающим "Кайрата" в ПФЛ-2. Своей яркой игрой за "желто-черных" форвард по слухам заинтересовал волгоградский "Ротор". 

А прямо сейчас Швырев - лучший бомбардир Кубка России. Казахстанец в списке голеадоров обогнал 39-летнего Романа Павлюченко: у экс-форварда "Тоттенхэма" на один гол меньше. 

Сможет ли игрок реализовать в России весь свой потенциал? Скоро узнаем.

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Метки:
Кайрат ФК Кайрат-Москва КПЛ-2021 Россия

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