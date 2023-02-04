Стал известен характер травмы Зайнутдинова

Игрок сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов получил травму в контрольном матче за ЦСКА, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Зайнутдинов не смог доиграть встречу и был заменен на 50-й минуте.
Как сообщил пресс-службе московского клуба врач ЦСКА Эдуард Безуглов вместе с Зайнутдиновым травмировался также Кирилл Глебов.
Отмечается, что специалист установил предварительный диагноз обоих игроков.
"Предварительный диагноз звучит как повреждение одной из мышц голени, скажем так. Понимаем, что мы будем искать. Завтра выясним точный диагноз и определим лечение", - рассказал он.
В следующем товарищеском матче ЦСКА 11 февраля сыграет с грозненским "Ахматом".
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