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Новости спорта Футбол Россия
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"Ситуация такая". Адиев сделал заявление о будущем Алипа в "Зените"

"Ситуация такая". Адиев сделал заявление о будущем Алипа в "Зените"
©КФФ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью изданию "Спорт День за Днем", прокомментировал результаты первых матчей национальной команды в квалификации на Евро-2024, а также высказался об игре защитника "Зенита" Нуралы Алипа сообщает корреспондент Vesti.kz.

На старте отбора национальная команда потерпела поражение от Словении со счетом 1:2, однако потом сумела одержать победы над Данией (3:2), Сан-Марино (3:0) и Северной Ирландией (1:0).

- Могли и чуть лучше, и хуже выступить. Ситуация такая, что после четырех игр девять очков. Думаю, что это нормально. Есть предстоящие игры, на которых надо концентрироваться, - отметил Магомед Адиев.

- Как вам игра защитника "Зенита" Нуралы Алипа в последних матчах?

- Нурик очень важный игрок для нашей сборной. Он провел неплохой отрезок. Большим плюсом стало то, что он все-таки получил игровую практику в "Зените" перед сборной. Был качественнее на своей позиции. Когда он не получает игровую практику, бывает тяжело в сборной играть по две игры.

- Обсуждали ли вы с Алипом его будущее в "Зените" и возможное отсутствие у него игровой практики в будущем?

- Насколько я понимаю, он остается в "Зените". Разговаривал с ним, он хочет конкурировать и прогрессировать. В тренировочном процессе в "Зените" конкуренция большая, учитывая, что в команде есть большие и серьезные футболисты. Он находится в конкурентной среде. Думаю, что это нормально. 

Конечно, мне и ему хотелось бы, чтобы было больше игрового времени. Ситуация такая, какая есть. Думаю, что из нее нужно правильно исходить и делать определенные выводы как тренеру, так и футболисту, – рассказал Адиев.

Контракт Алипа с "Зенитом" рассчитан до лета 2025 года.

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Метки:
Адиев Магомед Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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