Шедевр Зайнутдинова помог ЦСКА разгромно выиграть в матче Кубка России

Московский ЦСКА, в составе которого выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, разгромил "Оренбург" в матче группового этапа Кубка России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу красно-синих. Зайнутдинов отличился на 18-й минуте, когда ЦСКА уже вел со счетом 1:0. Футболист сборной Казахстана отлично исполнил штрафной удар.

Также в этом матче отличились Ярослав Арбузов, Милан Гайич, Федор Чалов, Матвей Кисляк и Никита Ермаков.

"Оренбург" заканчивал эту встречу вдевятером после удалений вратаря Алексея Кеняйкина и защитника Михаила Сивакова.

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