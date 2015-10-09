Самородов и "Спартак" - идеальный мэтч? Казахстанец всё ближе к переходу в топ-клуб

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов - один из самых востребованных ныне игроков в российской премьер-лиге и сейчас на него претендуют сразу несколько топ-клубов и, в частности, "Спартак". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему московский клуб отлично вписывается в проекцию карьеры игрока.

В первую очередь стоит отметить настойчивость "Спартака". Диалог "красно-белых" с "Ахматом" по Самородову продолжается уже не первую неделю и это показывает, насколько серьезен и активен столичный клуб в отношении фигуры казахстанца.

Почему же "Спартак" мог бы стать следующим правильным этапом для Максима? Прежде всего, спортивная составляющая. Под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо "Спартак" стабилизировал игру, улучшил результаты и обрел понятные игровые очертания. У команды есть очевидный потенциал, чтобы прибавить и быть еще сильнее.

Самородов в формацию и принципы игры Карседо способен вписаться довольно быстро. В РПЛ казахстанец прокачался по части игры без мяча, он достаточно дисциплинирован, работоспособен и универсален. Да, конкуренция в "Спартаке" у казахстанца будет серьезная, на флангах атаки там играют сильные южноамериканцы - слева бразилец Маркиньос, а справа аргентинец Пабло Солари. Но конкурировать с ними вполне реально, тем более, у Самородова есть преимущество в виде паспорта, то есть, отсутствия статуса легионера.

Есть в истории Самородова и "Спартака" и сентиментальный контекст. Максим не раз рассказывал, что его дедушка - давний болельщик "Спартака" и в детстве он часто смотрел матчи "красно-белых". В этом есть медийная составляющая для потенциальной презентации игрока.

Трансфер в "Спартак" - шаг, который заслужил Самородов, исходя из того, что он показал за пару сезонов в "Ахмате". Судя по всему, сейчас вопрос лишь в позиции "Ахмата" и цене трансфера. Если грозненский клуб не займет исключительно принципиальную позицию, то стороны наверняка договорятся о сделке.

Кстати, переход Самородова будет выгоден и другому казахстанцу Галымжану Кенжебеку, в таком случае у него возможно возникнет больше игрового времени в "Ахмате".

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