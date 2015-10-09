Самородов помог "Ахмату" прервать неприятную серию РПЛ

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов принял участие в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги грозненский "Ахмат" на выезде сыграл с "Пари НН", передают Vesti.kz.

На 43-й минуте Усман Ндонг реализовал пенальти, однако после перерыва Хуан Босельи восстановил равновесие (69-я). Победный гол "Ахмату" принес Мануэл Келиану, отличившийся на 94-й минуте компенсированного времени — 2:1.

Форвард сборной Казахстана Максим Самородов вышел в стартовом составе грозненцев и провёл на поле 65 минут, после чего был заменён. В текущем сезоне РПЛ Самородов принял участие в девяти матчах и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Эта победа стала для "Ахмата" первой после серии из трёх ничьих подряд и позволила команде подняться на седьмую строчку турнирной таблицы, набрав 12 очков.