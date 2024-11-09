Самородов получил признание в России

Казахстанский нападающий Максим Самородов занял второе место в голосовании за лучшего игрока "Ахмата" по итогам октября. Результаты были опубликованы в клубных соцсетях грозненцев, передают Vesti.kz.

Так, лучшим футболистом "Ахмата" в октябре, по версии болельщиков, был признан Лечи Садулаев, набравший 18 баллов. В топ-3 также вошли Самородов (13) и Амин Талал (9).

22-летний Самородов перебрался в "Ахмат" в начале августа. К текущему моменту он провел за команду 12 матчей, в которых выбил статистику 1+1.

Следующую игру "Ахмат" проведет завтра, 10 ноября. Дома команда сыграет с "Зенитом".