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Самородов получил признание в России

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Самородов получил признание в России ©ФК "Ахмат"

Казахстанский нападающий Максим Самородов занял второе место в голосовании за лучшего игрока "Ахмата" по итогам октября. Результаты были опубликованы в клубных соцсетях грозненцев, передают Vesti.kz.

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Казахстанский нападающий Максим Самородов занял второе место в голосовании за лучшего игрока "Ахмата" по итогам октября. Результаты были опубликованы в клубных соцсетях грозненцев, передают Vesti.kz.

Так, лучшим футболистом "Ахмата" в октябре, по версии болельщиков, был признан Лечи Садулаев, набравший 18 баллов. В топ-3 также вошли Самородов (13) и Амин Талал (9).

22-летний Самородов перебрался в "Ахмат" в начале августа. К текущему моменту он провел за команду 12 матчей, в которых выбил статистику 1+1.

Следующую игру "Ахмат" проведет завтра, 10 ноября. Дома команда сыграет с "Зенитом".

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3 Локомотив М 14 10 1 3 28-17 31
4 Динамо М 14 8 3 3 28-16 27
5 Спартак М 14 7 4 3 21-12 25
6 ЦСКА М 14 7 3 4 22-9 24
7 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8 Акрон Тл 14 4 4 6 19-26 16
9 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12 Крылья Советов 14 3 3 8 12-21 12
13 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8

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