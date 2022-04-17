 ifJZR0z8r6vfa4OjZi343hBb2qIt9EjCwsjbPvzD
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Полное видео боя Головкин - Мурата
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Российский комментатор оценил дебют Алипа в стартовом составе "Зенита"

Российский комментатор оценил дебют Алипа в стартовом составе "Зенита"
©ФК "Зенит"
Новости спорта Футбол Россия

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о дебюте Нуралы Алипа в стартовом составе "Зенита", сообщает "Спорт-Экспресс".

Накануне казахстанец впервые попал в старт "Зенита" на матч РПЛ против "Урала".

"В центре обороны вышел Алип. Семак доверяет парню, наигрывает его. Ну и хорошо. Надо сказать, что со своей левой ногой он довольно техничный. Парень не робкого десятка. Обучаем, может еще прогрессировать. Конечно, ему не хватает той техники, которой, например, обладает Дуглас Сантос, и нет такого напора, как у Кругового". - отметил Орлов.

"Зенит" одержал победу в этом матче со счетом 3:1. Казахстанец отыграл встречу полностью.

Напомним, Алип перешел в "Зенит" зимой на правах аренды. Правами на защитника обладает "Кайрат", с которым у него действует контракт до конца 2023 года.

Полное видео боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Казахстанцы за границей

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 13:11
Россия
Российский комментатор оценил дебют Алипа в стартовом составе "Зенита" Российский комментатор оценил дебют Алипа в стартовом составе "Зенита"
Вчера , 23:06
Россия
Алип рассказал о победе в РПЛ и своем будущем в "Зените" Алип рассказал о победе в РПЛ и своем будущем в "Зените"
Вчера , 22:48
Россия
"Кайрат-Москва" выиграл матч с удалением "Кайрат-Москва" выиграл матч с удалением
Вчера , 22:23
Россия
Тренер "Зенита" высказался о первой игре Алипа в стартовом составе Тренер "Зенита" высказался о первой игре Алипа в стартовом составе
Вчера , 21:28
Россия
"Зенит" одержал победу в первом матче Алипа в стартовом составе "Зенит" одержал победу в первом матче Алипа в стартовом составе
Вчера , 19:33
Россия
ЦСКА после ухода с поля Зайнутдинова выдал драматичную концовку в матче РПЛ ЦСКА после ухода с поля Зайнутдинова выдал драматичную концовку в матче РПЛ
Вчера , 19:11
Россия
Алип впервые попал в старт "Зенита" на матч РПЛ Алип впервые попал в старт "Зенита" на матч РПЛ
Вчера , 16:09
Россия
Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ Зайнутдинов попал в стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ
15 апреля, 22:14
Россия
Раскрыты недостатки Алипа в "Зените" Раскрыты недостатки Алипа в "Зените"
15 апреля, 21:28
Россия
ЦСКА нужен опорник, Зайнутдинов не всегда успевает прикрыть тылы - источник ЦСКА нужен опорник, Зайнутдинов не всегда успевает прикрыть тылы - источник
15 апреля, 19:46
Россия
Российский клуб определился с планами на игрока сборной Казахстана Российский клуб определился с планами на игрока сборной Казахстана
15 апреля, 08:13
Россия
Игрок сборной Казахстана заинтересовал клубы в Европе. Подробности Игрок сборной Казахстана заинтересовал клубы в Европе. Подробности
14 апреля, 16:57
Россия
Перед переходом в "Зенит" Алип интересовал другой клуб РПЛ Перед переходом в "Зенит" Алип интересовал другой клуб РПЛ
14 апреля, 14:48
Россия
Семак похвалил Алипа и высказался о его будущем в "Зените" Семак похвалил Алипа и высказался о его будущем в "Зените"
14 апреля, 08:34
Россия
"Перспективный парень". Экс-форвард "Зенита" высказался о дебюте Нуралы Алипа в РПЛ "Перспективный парень". Экс-форвард "Зенита" высказался о дебюте Нуралы Алипа в РПЛ
13 апреля, 20:49
Россия
В России объяснили возможный уход Алипа из "Зенита" В России объяснили возможный уход Алипа из "Зенита"
13 апреля, 17:11
Россия
Останется ли Быстров в "Ахмате"? Казахстанец - главный универсал в клубе РПЛ, но эффективность хромает Останется ли Быстров в "Ахмате"? Казахстанец - главный универсал в клубе РПЛ, но эффективность хромает
13 апреля, 13:50
Россия
В России проведут свой еврокубковый турнир с участием клубов Алипа и Зайнутдинова В России проведут свой еврокубковый турнир с участием клубов Алипа и Зайнутдинова
13 апреля, 00:11
Россия
В России объяснили решение "Зенита" по Нуралы Алипу В России объяснили решение "Зенита" по Нуралы Алипу
12 апреля, 16:53
Россия
"Зенит" принял решение по Нуралы Алипу "Зенит" принял решение по Нуралы Алипу
12 апреля, 16:32
Россия
Названа сумма трансфера Алипа для "Зенита" Названа сумма трансфера Алипа для "Зенита"
11 апреля, 12:43
Россия
Иногда даже "жестко". Алип - об адаптации в "Зените" и замене в непростой момент Иногда даже "жестко". Алип - об адаптации в "Зените" и замене в непростой момент
10 апреля, 23:10
Россия
"Рефери - д***мо, сумасшедший". В России разгорелся скандал с судьей "Рефери - д***мо, сумасшедший". В России разгорелся скандал с судьей
10 апреля, 00:57
Россия
"Казахстанское дерби" в РПЛ: "Зенит" с Алипом в составе победил "Ахмат" Быстрова "Казахстанское дерби" в РПЛ: "Зенит" с Алипом в составе победил "Ахмат" Быстрова
9 апреля, 19:19
Россия
ЦСКА с Зайнутдиновым потерпел поражение от аутсайдера чемпионата России ЦСКА с Зайнутдиновым потерпел поражение от аутсайдера чемпионата России
9 апреля, 08:48
Россия
Противостояние сборников и возвращение Зайнутдинова. Прямая трансляция матчей РПЛ с казахстанцами Противостояние сборников и возвращение Зайнутдинова. Прямая трансляция матчей РПЛ с казахстанцами
8 апреля, 23:29
Россия
В России задумали создать новый футбольный турнир В России задумали создать новый футбольный турнир
8 апреля, 17:10
Россия
Вернутся в КПЛ? Игроки сборной Казахстана, у которых истекают контракты в России и Европе Вернутся в КПЛ? Игроки сборной Казахстана, у которых истекают контракты в России и Европе
6 апреля, 22:48
Россия
В России оценили шансы Алипа заиграть в "Зените" В России оценили шансы Алипа заиграть в "Зените"
6 апреля, 21:45
Россия
Бабаян отреагировал на предложение возглавить сборную Казахстана Бабаян отреагировал на предложение возглавить сборную Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus