Российский комментатор оценил дебют Алипа в стартовом составе "Зенита"

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о дебюте Нуралы Алипа в стартовом составе "Зенита", сообщает "Спорт-Экспресс".

Накануне казахстанец впервые попал в старт "Зенита" на матч РПЛ против "Урала".

"В центре обороны вышел Алип. Семак доверяет парню, наигрывает его. Ну и хорошо. Надо сказать, что со своей левой ногой он довольно техничный. Парень не робкого десятка. Обучаем, может еще прогрессировать. Конечно, ему не хватает той техники, которой, например, обладает Дуглас Сантос, и нет такого напора, как у Кругового". - отметил Орлов.

"Зенит" одержал победу в этом матче со счетом 3:1. Казахстанец отыграл встречу полностью.

Напомним, Алип перешел в "Зенит" зимой на правах аренды. Правами на защитника обладает "Кайрат", с которым у него действует контракт до конца 2023 года.

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