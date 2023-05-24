Российский клуб принял решение по футболисту сборной Казахстана

Подмосковные "Химки" хотят сохранить в составе футболиста сборной Казахстана Льва Скворцова после вылета в первую лигу, сообщают Vesti.kz.

По информации Metaratings.ru, тренерский штаб Андрея Талалаева желает продолжить с ним сотрудничество.

23-летний Скворцов перешел из "Турана" в "Химки" в феврале 2023 года, подписав контракт до конца сезона. В чемпионате России он провел шесть матчей без результативных действий.

После 28-го тура "Химки" потеряли шансы на сохранение прописки в российской премьер-Лиге (РПЛ). Подмосковный клуб занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков. В следующем туре, 27 мая, "Химки" на своем поле примут "Урал".

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