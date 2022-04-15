Российский клуб определился с планами на игрока сборной Казахстана

Защитник "Ахмата" и сборной Казахстана Марат Быстров продолжит выступление в грозненском клубе, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Быстров договорился о продлении трудового договора, который заканчивается в конце сезона.

Ранее стало известно, что Быстров может продолжить карьеру в Турции. Отмечалось, что он попал в сферу интересов "Гиресунспора", находящегося в нижней части таблицы элитного дивизиона, и "Умраниеспора", претендующего на выход в высшую лигу.

29-летний Быстров в текущем чемпионате России провел 20 матчей (18 - в основе), результативными действиями не отметился.

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