Игрок сборной Казахстана заинтересовал клубы в Европе. Подробности

Защитник сборной Казахстана и клуба "Ахмат" Марат Быстров может перебраться в Турцию, сообщает "Матч ТВ".

По данным источника, крайний защитник находится в сфере интересов двух турецких клубов, которые готовы сделать ему предложение.

Это "Гиресунспор", за который находится в нижней части таблицы элитного дивизиона, и "Умраниеспор", претендующий на выход в высшую лигу.

Что касается 29-летнего Быстрова, то в текущем чемпионате России он провел 20 матчей (18 - в основе). Контракт с "Ахматом" у казахстанца истекает по окончании сезона.

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