Российский клуб казахстанца назвал состав на первые сборы

"Ахмат" прибыл в Кисловодск, где проведет летние учебно-тренировочные сборы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу грозненского клуба.

Отмечается, что первый этап подготовки продлится до 1 июля. После нескольких выходных здесь же команда продолжит готовиться к новому сезону. В расположение клуба прибыли все футболисты, за исключением восстанавливающихся после травмы Лечи Садулаева, Милоша Шатары и находящегося в расположении сборной Казахстана Марата Быстрова.

Присоединился к коллективу после аренды Илья Мосейчук. Также привлечены несколько игроков молодежного состава, ранее тренировавшиеся с основным составом.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева