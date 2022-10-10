В России заговорили о Зайнутдинове перед супердерби со "Спартаком"

Российский сайт Bobsoccer оценил ситуацию в московском ЦСКА перед супердерби со "Спартаком", которое состоится 16 октября в рамках 13-го тура РПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отмечается, что возвращение в строй Бахтиера Зайнутдинова, получившего травму в сборной Казахстана, должно помочь "армейцам".

"Не хватает материала - еще одного качественного защитника и еще одного форварда. Об этом мы с вами говорили еще летом. Федотов, кстати, тоже. Помните его слова: "Я бы настаивал на двух защитниках". В итоге привезли одного. Безусловно, Виллиан Роша - отличное приобретение, отдачу мы уже видим. Но сезон набирает ход, пошли травмы, и сейчас мы убеждаемся, что в обороне недокомплект. В преддверии супердерби со "Спартаком" тревожно.

Будем надеяться, поправится Бахтиер Зайнутдинов. У спартаковцев очень хорош Промес, и вообще в атаке команда играет быстро и разнообразно. Возвращение в строй Зайнутдинова должно помочь ЦСКА", - пишет источник.

Добавим, что 24-летний Зайнутдинов провел 10 матчей за ЦСКА в нынешнем сезоне российской премьер-лиги.

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