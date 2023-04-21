В России вынесли вердикт скандальному эпизоду с участием Зайнутдинова

Экспертно-судейская комиссия, действующая при президенте Российского футбольного союза, одобрила решение арбитра Владислава Безбородова о назначении пенальти в ворота "Урала" на 57-й минуте матча 23-го тура против ЦСКА, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу РФС.

В результате этого матча, состоявшегося 15 апреля в Екатеринбурге, ЦСКА одержал победу со счетом 2:1. VAR был использован перед назначением 11-метрового удара за нарушение против полузащитника сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова.

"Решение ЭСК мотивировано тем, что, несмотря на незначительность контакта ногой со стороны игрока обороняющейся команды Фаниля Сунгатулина в единоборстве за мяч в собственной штрафной площади с ногой Зайнутдинова на выходе нападающего из ее пределов, большинство членов комиссии считает, что у судьи имелись основания для наказуемости данного контакта, так как он повлиял на возможность атакующего игрока продвигаться к мячу, в связи с чем комиссия поддерживает решение судьи назначить 11‑метровый удар", - говорится в сообщении.

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