В России проведут свой еврокубковый турнир с участием клубов Алипа и Зайнутдинова

Российские клубы в межсезонье могут провести собственный еврокубковый турнир с участием пары команд из Европы. Об этом сообщает телеграм-канал "Мутко против".
Отмечается, что "Кубок Матч ТВ" опять может пройти этим летом. Канал уже отправил приглашения "Зениту", ЦСКА, "Динамо", "Спартаку" и "Локомотиву".
Кроме того, есть вероятность, что в турнире могут принять участие и сербские "Црвена Звезда" и "Партизан".
При этом пока не определен формат турнира, а также неизвестно количество участвующих команд (хотя пока речь идет о четырех-шести). Сам турнир предполагается провести за 10-14 дней.
Напомним, что ФИФА и УЕФА лишили российские сборные и клубы права на участие в международных турнирах из-за ситуации в Украине.
За ЦСКА выступает футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, а за "Зенит" играет другой сборник Нуралы Алип.
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