В России отреагировали на скандальное удаление защитника сборной Казахстана в матче РПЛ

Российский спортивный журналист Игорь Рабинер высказался об удалении защитника сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Марата Быстрова в матче РПЛ против ЦСКА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Быстров был удален на 12-й минуте игры в Грозном. Встреча второго тура РПЛ завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2.

"Не уверен - не назначай! Не знаю, откуда у Безбородова уверенность, что Быстров выбил мяч с линии ворот после удара Гайича рукой, а не грудью. Те повторы, которые показывали нам, однозначную оценку сделать не позволяют. С одного угла вроде рука, с двух других - скорее грудь. Но тут ведь, если пенальти, то и красная, что и произошло. Да ещё и в Грозном, и в начале игры... Безбородов сделал это не сразу, а с подачи ВАР. Игру это, конечно, испортит. И разборки будут долгие", - написал Рабинер в своем телеграм-канале.

Отметим, что в этой игре с поля также были изгнаны Милан Гайич из ЦСКА (45-я минута) и еще один футболист "Ахмата" Андрей Семенов (90).

Другой игрок сборной Казахстана Бахтиер Зайнтудинов, выступающий за ЦСКА, на 19-й минуте получил желтую карточку.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ