В России назвали роль Зайнутдинова в ЦСКА на вторую часть сезона в РПЛ

Бахтиер Зайнутдинов, несмотря на травму, сохранит место в основном составе ЦСКА, считает сайт "Спорт день за днем". Игрок национальной команды получил травму сухожилий голени в товарищеском матче ЦСКА с "Оренбургом" 4 февраля и выбыл ориентировочно на четыре-шесть недель.

Каким будет состав ЦСКА во второй части сезона?

ЦСКА действительно не выглядит полностью укомплектованной командой. В отличие от "Спартака" у армейцев не на всех позициях по два более-менее равных по классу игрока. Не помешают еще новички и в центр обороны, и на фланги, и в группу атаки. Вдобавок не готов пока Агапов, травмирован Бахтиер Зайнутдинов, дисквалифицирован на ближайший тур РПЛ Иван Обляков. Но, видимо, до закрытия зимнего окна московский клуб подпишет в лучшем случае одного игрока в нападение. Остальные селекционные вопросы будут отложены до лета.

Ориентировочная основа ЦСКА: Акинфеев – Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес – Гаич, Зделар, Мендес, Зайнутдинов – Медина, Карраскаль, Чалов.

Запасные ЦСКА: Тороп – Агапов, Набабкин, Щенников – Глебов, Мухин, Обляков, Ушаков – Кучаев, Ермаков, Заболотный.

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