В России назвали игрока, который заменит Зайнутдинова в ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин назвал позиции, которые нужно усилить московскому клубу перед началом сезона в РПЛ. В частности он назвал возможного кандидата на замену Бахтиеру Зайнутдинову, сообщают Vesti.kz.

"Если у Зайнутдинова есть хорошие предложения и он будет уходить, то я бы на его место рассмотрел Макарчука, - цитирует Масалитина sportbox.ru.

В летнее трансферное окно Зайнутдинов может покинуть ЦСКА и перейти в "Бешикташ". Турецкий клуб уже делал предложение ЦСКА по казахстанскому футболисту, но оно было отклонено. Стороны продолжают переговоры.

Напомним, что за три года Зайнутдинов отыграл 78 матчей в футболке ЦСКА, забив шесть голов и сделал семь результативных передач. Вместе с армейцами он стал обладателем Кубка России-2022/23.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ