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Решилась судьба клуба футболиста сборной Казахстана на участие в новом сезоне РПЛ

В команду форвард перешел зимой.

Решилась судьба клуба футболиста сборной Казахстана на участие в новом сезоне РПЛ
Фото: ФК "Крылья Советов"
Новости спорта Футбол Россия
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Самарский клуб "Крылья Советов", который обладает правами на футболиста сборной Казахстана Абата Аймбетова, примет участие в новом сезоне российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, на котором было принято решение утвердить регламент переходных (стыковых) матчей между командами РПЛ и ФНЛ сезона-2020/21.

Так, исполком решил не вносить изменений в регламент и не стал делать исключения для "Оренбурга" и "Алании", не получивших лицензий для выступления в РПЛ.

Кроме того, клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ этого сезона, останутся в высшей лиге на следующий сезон.

Помимо "Крыльев", занявших первое место в ФНЛ, в следующем розыгрыше РПЛ сыграет "Нижний Новгород", ставший третьим.

Ранее состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов. Комитет принял решение выдать лицензии РФС 1 футбольным клубам "Крылья Советов", "Балтика" и "Торпедо". Апелляции "Оренбурга" и "Алании" удовлетворены не были.

Напомним, Аймбетов зимой подписал контракт с "Крыльями Советов", соглашение рассчитано до 2023 года. В апреле форвард на правах аренды перешел в "Астану", за которую забил четыре гола в семи матчах КПЛ.

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Метки:
Премьер-лига России Аймбетов Абат Сборная РК по футболу ЧМ-2022 Казахстанцы за границей

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