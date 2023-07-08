Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle Таблица трансферов КПЛ
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Россия
Комментарии

Разгромом завершился матч ЦСКА с Зайнутдиновым в составе

Разгромом завершился матч ЦСКА с Зайнутдиновым в составе
©ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА, в составе которого выступает игрок сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов уступил "Динамо" (Москва) в товарищеском матче в рамках "Братского Кубка", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:0 в пользу "Динамо". Матч прошел в три тайма по 30 минут. Зайнутдинов был заменен на 45-й минуте.

По ходу игры динамовцы забили три гола, еще два мяча соперники ЦСКА организовали во время состязания вратарей в перерывов.

Отметим, что Зайнутдинов вызвал интерес со стороны турецкого "Бешикташа".

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 15:30
Россия
©ФК "Химки" Игрок сборной Казахстана ведет переговоры с клубом РПЛ
Сегодня , 15:12
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов может войти в топ-5 самых дорогих трансферов "Бешикташа"
Сегодня , 13:08
Россия
©ФК "Зенит" Интерес от "Сочи" и "Трабзонспора". В России высказались о будущем Алипа
Сегодня , 12:36
Россия
©КФФ Зайнутдинов переходит в "Бешикташ"
Сегодня , 09:00
Россия
©ПФК ЦСКА "Бешикташ" предложил ЦСКА новые условия по трансферу Зайнутдинова
Сегодня , 08:00
Россия
©championat.com/ "Кайрат" может подписать экс-игрока ЦСКА и сборной России
Вчера , 22:59
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов сделал заявление о переговорах с "Бешикташем"
Вчера , 18:54
Россия
©ПФК ЦСКА Разгромом завершился матч ЦСКА с Зайнутдиновым в составе
Вчера , 15:57
Россия
©ПФК ЦСКА Зайнутдинов в старте? ЦСКА назвал состав на матч с "Динамо"
7 июля, 22:53
Россия
©ПФК ЦСКА Агент Зайнутдинова ответил на вопрос о его переходе в "Бешикташ"
7 июля, 20:09
Россия
©ФК "Зенит" "Зенит" и Алип обратились к казахстанским болельщикам
7 июля, 17:36
Россия
©ПФК ЦСКА ЦСКА не устроило предложение "Бешикташа" по Зайнутдинову
6 июля, 21:45
Россия
©ФК "Зенит" Одноклубник Алипа может оказаться в команде Роналду
6 июля, 16:30
Россия
©КФФ Предательство века? Легенда клуба Зайнутдинова может стать одноклубником Алипа в "Зените"
5 июля, 20:57
Россия
©ФК "Уфа" Экс-игрок сборной Казахстана перешел в российский клуб
5 июля, 20:38
Россия
©ПФК ЦСКА ЦСКА поднял трансферную стоимость Бахтиера Зайнутдинова - источник
5 июля, 07:17
Россия
©ПФК ЦСКА Стала известна сумма трансфера Зайнутдинова в "Бешикташ"
4 июля, 19:58
Россия
©КФФ Зайнутдинов узнал тревожные новости о трансфере в "Бешикташ"
4 июля, 18:49
Россия
©КФФ Адиев высказался о вероятном уходе Зайнутдинова в "Бешикташ"
3 июля, 16:21
Россия
©ФК "Зенит" Алип присоединился к "Зениту"
3 июля, 11:42
Россия
©КФФ Футболист сборной Казахстана договорился о контракте с российским клубом
30 июня, 10:00
Россия
©Tudo Timao 17-летний бразильский вундеркинд перейдет в команду казахстанца
29 июня, 23:20
Россия
©ФК "Зенит" "Зенит" принял решение по Алипу на предстоящий матч
29 июня, 14:35
Россия
©ФК "Химки" Новичок сборной Казахстана рассматривает вариант трансфера в Турцию
29 июня, 12:50
Россия
©ФК "Тобол" Вратарь "Тобола" интересен российскому клубу
29 июня, 09:17
Россия
©instagram.com/bateka_11 В ЦСКА высказались о Зайнутдинове
28 июня, 19:13
Россия
©ФК "Зенит" Появилась информация о будущем Нуралы Алипа в "Зените"
28 июня, 12:16
Россия
©ФК "Зенит" "Зенит" установил цену трансфера Алипа в турецкий клуб
27 июня, 13:10
Россия
©ФК "Крылья Советов" Новичок сборной Казахстана по футболу остался без клуба в день рождения
27 июня, 10:24
Россия
©КФФ "Его рассматривают как "десятку". Зайнутдинова предостерегли от перехода в "Бешикташ"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus