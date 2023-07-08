Разгромом завершился матч ЦСКА с Зайнутдиновым в составе

Московский ЦСКА, в составе которого выступает игрок сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов уступил "Динамо" (Москва) в товарищеском матче в рамках "Братского Кубка", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Москве завершилась со счетом 5:0 в пользу "Динамо". Матч прошел в три тайма по 30 минут. Зайнутдинов был заменен на 45-й минуте.

По ходу игры динамовцы забили три гола, еще два мяча соперники ЦСКА организовали во время состязания вратарей в перерывов.

Отметим, что Зайнутдинов вызвал интерес со стороны турецкого "Бешикташа".

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