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Раздрай в клубе: Магомед Адиев оказался в центре конфликта

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Раздрай в клубе: Магомед Адиев оказался в центре конфликта ©ФК "Ахмат"

Назначение Магомеда Адиева на пост главного тренера "Крыльев Советов" может оказаться краткосрочным, сообщают Vesti.kz.

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Назначение Магомеда Адиева на пост главного тренера "Крыльев Советов" может оказаться краткосрочным, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Telegram-канал "Инсайды от Карпа", 47-летний специалист уже может готовиться к уходу - в клубе кипят внутренние разборки между топ-менеджерами.

По информации источника, "Крылья" оказались расколоты на два лагеря. Генеральный директор Роман Абрамян и спортивный директор Игорь Пименов блокируют трансферные инициативы, поступающие от главы совета директоров Игоря Яковлева и советника от банка "Солидарность" Мурада Алиева.

В ответ, предложения Абрамяна и Пименова также не находят поддержки у оппонентов.

Эта патовая ситуация напрямую влияет на работу Адиева, который оказался между двух огней. Разрешить клубный кризис теперь предстоит губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву. В противном случае "Крылья Советов" рискуют остаться без главного тренера еще до начала нового сезона.

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022-2024 годов. Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций-2022 и до последнего претендовала на путевку на Евро-2024.

Также он тренировал карагандинский "Шахтер" в 2021 и 2022 годах.

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