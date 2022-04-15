Раскрыты недостатки Алипа в "Зените"

Бывший полузащитник и тренер "Зенита" Алексей Стрепетов рассказал "Спорту День За Днем", какие конкретно позиции у петербуржцев нуждаются в усилении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Также он раскрыл недостатки защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, выступающего за российский клуб на правах аренды. 22-летний футболист провел за "сине-бело-голубых" пять матчей, сыграв в общей сложности 145 минут.

"Вратарская позиция и центральная зона требуют усилений. Нет Ловрена, нет Ракицкого, и Дима Чистяков стал уже не подыгрывающим, а основным игроком обороны - и к нему в пару нужно усиление.

Есть Алип и Адамов, на которых мы внимательно смотрим. И если с Арсеном уже есть контракт, то Нуралы - под вопросом. Он обученный игрок, но в премьер-лиге нужно больше работать в тактическом плане - подстраховка игрока, сужение, атака. Работа с мячом у него прекрасная. Если Семак поставит ему игру в обороне, то это - хороший третий защитник", - отметил Стрепетов.

Напомним, правами на Алипа обладает "Кайрат", с которым у него действует контракт до конца 2023 года. Перед переходом в "Зенит" казахстанский игрок был интересен другому клубу РПЛ.

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