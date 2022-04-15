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Раскрыты недостатки Алипа в "Зените"

Раскрыты недостатки Алипа в "Зените"
©fc-zenit.ru
Новости спорта Футбол Россия

Бывший полузащитник и тренер "Зенита" Алексей Стрепетов рассказал "Спорту День За Днем", какие конкретно позиции у петербуржцев нуждаются в усилении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Также он раскрыл недостатки защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа, выступающего за российский клуб на правах аренды. 22-летний футболист провел за "сине-бело-голубых" пять матчей, сыграв в общей сложности 145 минут.

"Вратарская позиция и центральная зона требуют усилений. Нет Ловрена, нет Ракицкого, и Дима Чистяков стал уже не подыгрывающим, а основным игроком обороны - и к нему в пару нужно усиление.

Есть Алип и Адамов, на которых мы внимательно смотрим. И если с Арсеном уже есть контракт, то Нуралы - под вопросом. Он обученный игрок, но в премьер-лиге нужно больше работать в тактическом плане - подстраховка игрока, сужение, атака. Работа с мячом у него прекрасная. Если Семак поставит ему игру в обороне, то это - хороший третий защитник", - отметил Стрепетов.

Напомним, правами на Алипа обладает "Кайрат", с которым у него действует контракт до конца 2023 года. Перед переходом в "Зенит" казахстанский игрок был интересен другому клубу РПЛ.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2 Динамо М 24 15 4 5 43-24 49
3 ЦСКА М 24 13 4 7 36-24 43
4 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6 Локомотив М 23 10 7 6 33-29 37
7 Крылья Советов 24 10 5 9 30-26 35
8 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9 Спартак М 24 8 6 10 27-32 30
10 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11 Нижний Новгород(II) 24 7 6 11 22-34 27
12 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15 Арсенал Т 24 5 6 13 24-49 21
16 Уфа 24 4 9 11 22-34 21

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Кайрат ФК Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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