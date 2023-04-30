Прямая трансляция матча РПЛ с участием игрока сборной Казахстана

Сегодня, 30 апреля, состоятся заключительные матчи 25-го тура российской премьер-лиги по футболу (РПЛ). В одной из встреч московский "Локомотив" на своем поле примет "Химки", сообщают Vesti.kz.

В составе подмосковных "Химок" выступает 23-летний игрок сборной Казахстана Лев Скворцов. Матч между командами начнется в 22:00 по времени Астаны. В прямом эфире его можно будет посмотреть на телеканалах Q Sport International, "Матч ТВ" и "Матч Премьер".

Казахстанский фланговый защитник перебрался в российский клуб во время зимнего трансферного окна. К текущему моменту он принял участие в двух матчах РПЛ из семи возможных, чаще оставаясь на скамейке запасных. Однако в прошлом туре Лев отыграл матч целиком.

Напомним, что Скворцов провел один матч за национальную команду Казахстана. Он дебютировал в памятной игре против команды Дании (3:2) в прошлом месяце.

Перед очной встречей "Локомотив" занимает десятое место в турнирной таблице, а "Химки" идут предпоследними за шесть матчей до завершения первенства.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"