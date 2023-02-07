Позитивные отзывы и перспективы в РПЛ. Останется ли воспитанник "Кайрата" в "Краснодаре"?

Полузащитник "Кайрата" Галымжан Кенжебек уже несколько недель проходит просмотр во второй команде "Краснодара". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какое впечатление производит молодой казахстанский талант и какова вероятность его возвращения в алматинский клуб.

Как известно, до отъезда в российский клуб "Кайрат" продлил контракт с Кенжебеком до 2024 года. Это важная деталь, которая, судя по всему, помогла игроку получить шанс и поехать в клуб РПЛ.

На данный момент 19-летний вингер провел в составе Краснодар-2" пару товарищеских игр. Он выходил на вторые таймы в матчах с ташкентским "Локомотивом" и московским "Торпедо". По результатам у "быков" получилось вполне достойно - ничья (0:0) и победа (1:0).

Кенжебек имел голевые моменты в обеих встречах, но не хватило хладнокровия в завершении. В первом матче Галымжан показал себя очень активно, получал много мячей, всегда старался обострять, мог как забить, так и ассистировать.

С "Торпедо" Кенжебек был менее вовлечен в игру, за тайм он успел сыграть на правом и левом флангах, а также снова имел полуголевой момент, но не попал в створ после обреза вратаря.

По информации источника, знакомого с ситуацией, Кенжебек производит положительное впечатление на тренерский штаб "Краснодара-2". Но решение пока не принято, у команды будет еще два товарищеских матча на нынешнем сборе (с "Нефтехимиком" и "Рубином"). Вероятно, после этого российский клуб определится с будущим игрока.

В целом возникает вопрос, почему "Краснодар" заинтересовался казахстанским вингером? Тут есть несколько факторов. У "Кайрата" всегда были хорошие отношения с клубом Сергея Галицкого, команды академий ранее часто играли между собой.

Кроме того, нынешний "Краснодар-2" нуждается в усилении в атаку. Молодые "быки" неудачно проводят сезон в первой лиге, идут на последнем месте и меньше всех забивают. Также зимой из второй команды "Краснодара" ушли сразу два вингера - Ираклий Манелов и Руслан Апеков, поэтому восполнять эти кадры необходимо. Естественно, "Краснодар" смотрит на Кенжебека в том числе в проекции основной команды. Учитывая, как нынче ограничен селекционный рынок для российских клубов, найти талантливого, молодого игрока за вменяемые деньги и к тому же без статуса легионера - это большая удача.

В общем, сейчас многое зависит от самого Кенжебека. Если он убедит, то вероятно уйдет в аренду на ближайшие полгода в "Краснодар-2". В случа,е если и этот отрезок вингер проведет эффективно, то там по логике должен последовать полноценный выкуп у "Кайрата" и перевод в основную команду "Краснодара".

Но так или иначе, пребывание в "Краснодаре-2" не должно быть продолжительным для Кенжебека, иначе лучше оставаться в "Кайрате", где он уже сейчас способен конкурировать за место в основе.

Фото: ФК "Краснодар"©

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