Появилось видео хет-трика казахстанского футболиста за российский клуб

"Ротор" в товарищеском матче в Турции победил болгарский "Хебар" со счетом 4:2. Хет-трик в составе российского клуба оформил нападающий сборной Казахстана Алексей Щеткин, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанец, выступающий за волгоградский клуб с прошлого года, на все три гола затратил 22 минуты:

2️⃣2️⃣ минуты – именно столько времени понадобилось Алексею Щёткину из @RotorOfficial, чтобы оформить хет-трик в контрольном матче с болгарским «Хебаром» 🎩 pic.twitter.com/4nDs7ItmWF — ФНЛ | Лучшая лига мира (@FNLeague) January 29, 2022

Напомним, "Ротор" выступает в ФНЛ (второй по силе дивизион России), где с 24 очками занимает 17-е место из 20. Чемпионат возобновится в марте. 30-летний Щеткин в нынешнем сезоне провел 13 матчей и забил три гола.