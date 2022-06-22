Появились подробности возвращения Алипа в "Зенит"

Казахстанский защитник Нуралы Алип прибыл в расположение "Зенита", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

Алип наряду со многими лидерами пропустил первый матч своего клуба на предсезонном турнире против "Нижнего Новгорода".

Вероятно, Алип во втором матче турнира сыграет 25 июня против "Сочи". Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. А 29 июня "Зенит" в игре за предсезонный трофей поборется с ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова. Матч состоится в Москве.

Напомним, что Алип перешел в начале года в "Зенит" из "Кайрата" на правах аренды. Соглашение с ним действует до конца 2022 года. В составе питерского клуба он выиграл чемпионат России.