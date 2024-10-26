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Вчера 21:55
 

Победный мяч? Максим Самородов отдал голевую передачу в РПЛ

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Победный мяч? Максим Самородов отдал голевую передачу в РПЛ ©ФК "Ахмат"

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов отдал голевую передачу в матче 13-го тура РПЛ против "Ростова", сообщают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов отдал голевую передачу в матче 13-го тура РПЛ против "Ростова", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Ростове-на-Дону проходит в этим минуты. Гости вышли вперед в первом тайме, когда на 33-й минуте отличился Даниил Уткин.

Спустя минуту хозяева отыгрались после гола Ниуолая Комличенко.

На 36-й минуте "Ахмат" вышел вперед, благодаря мячу Лечи Садулаева. Голевой пас ему отдал Самородов.


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