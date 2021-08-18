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"От матча к матчу выглядит увереннее". В России отметили прогресс форварда сборной Казахстана

"От матча к матчу выглядит увереннее". В России отметили прогресс форварда сборной Казахстана
Алексей Щеткин (№ 99). Фото: ФК "Ротор"©
Новости спорта Футбол Россия

"Ротор" в шестом туре не смог победить на своем поле "Балтику" (1:1). Несмотря на это, российский сайт "Волгоградская Правда" отметила игру форварда хозяев и сборной Казахстана по футболу Алексея Щеткина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"От матча к матчу форвард "сине-голубых" Алексей Щеткин выглядит увереннее. Правда, тут есть еще один нюанс. Форварды, особенно специфики Щеткина, зависимы от хороших передач. Соответственно, в средней линии должны быть игроки, способные грамотно отдать последний пас.

Муллин - нападающий другого типа. Если в случае с Щеткиным можно сделать навес в штрафную, где большой форвард в силах навязать борьбу, то Камиль - игрок, зависимый от разрезающих и проникающих передач. Но с ними у "сине-голубых" пока проблемы.

А "Ротору", видимо, еще нужно время для более четких взаимодействий между одноклубниками и более изобретательных действий в атаке, чем простые навесы на Щеткина", - говорится в тексте.

Напомним, что в шести турах ФНЛ (второй по силе дивизион России) "Ротор" одержал одну победу при пяти ничьих, расположившись с восемью очками на 11-м месте из 20. 30-летний Щеткин сыграл в четырех играх, результативными действиями не отметился.

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Метки:
Ротор ФК Россия Щеткин Алексей Казахстанцы за границей

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