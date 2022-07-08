"Одаренный". Новый тренер ЦСКА нашел роль для Зайнутдинова

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов выиграл первый матч с московской командой, а затем объяснил позицию на поле казахстанца Бахтиера Зайнутдинова, передает корреспондент Vesti.kz.
ЦСКА обыграл "Сочи", а казахстанец, который отыграл в обороне, вышел с первых минут матча.
- Почему решили выпустить Бахтиера Зайнутдинова в защите?
- Бахтиер - одаренный, универсальный футболист, - цитирует специалиста официальный сайт клуба. - У нас не было никаких сомнений, что он справится с этой ролью и принесет много полезного в атакующих действиях. Они с Иваном на бровке выглядели очень прилично, по оборонительным действиям вопросов не было.
Добавим, что 16 июля ЦСКА стартует в РПЛ домашним матчем с "Уралом", а через неделю снова сыграет с "Сочи".
Клуб Зайнутдинова впервые выиграл с новым тренером
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