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Обладатель Кубка Казахстана перешел в клуб Азамата Мусагалиева

Обладатель Кубка Казахстана перешел в клуб Азамата Мусагалиева
©ФК "Ордабасы"

Бывший полузащитник "Ордабасы" Никита Шершнев перешел в клуб медиалиги ФК "10", основанный Азаматом Мусагалиевым, сообщают Vesti.kz.

22-летний Шершнев последние два сезона выступал в Казахстане. В 2022 году он играл за "Ордабасы", вместе с которым стал обладателем Кубка Казахстана.

В 2023 году хавбек перешел в "Туран", в рамках первой лиги Казахстана он провел 18 матчей, забил два гола и отдав 14 голевых передач. 

На данный момент Шершнев входит в топ-5 самых дорогих российских футболистов без профессионального клуба по данным transfermarkt. 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 2 2 0 0 6-2 6
2 Астана 2 2 0 0 4-0 6
3 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
4 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
5 Кызылжар 2 1 0 1 4-2 3
6 Актобе 1 1 0 0 3-1 3
7 Женис 2 1 0 1 1-2 3
8 Атырау 2 0 2 0 1-1 2
9 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
10 Туран 2 0 1 1 0-2 1
11 Жетысу 1 0 0 1 0-2 0
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 2 0 0 2 0-6 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Футбол

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