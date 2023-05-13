Нуралы Алип получил кубок чемпиона России с "Зенитом"

Игроки "Зенита", в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип получили кубок за победу в чемпионате России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом. Награждение команды произошло на домашнем стадионе "Зенита" - "Газпром Арена".

"Зенит" в матче 27-го тура РПЛ сыграл на своем поле вничью с "Краснодаром" - 2:2. Алип вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу целиком.

На счету "Зенита" 65 очков. У идущего на втором месте ЦСКА за три тура до финиша 51 балл.

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