"Нужно было освоиться". Семак - о попадании Алипа в основу "Зенита"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью Q Sport Qazaqstan высказался о роли защитника Нуралы Алипа в команде, сообщают Vesti.kz.

- Вы работаете сейчас с одним из ведущих игроков сборной Казахстана Нуралы Алипом, который является в вашей команде одним из ключевых защитников. В прошлом сезоне Нуралы чаще сидел в запасе, чем играл. С чем это было связано?

- Это было связано с тем, что на этой позиции были игроки, которые были сильнее. Конкуренция у нас в команде достаточно высокая в определенные моменты времени. И, конечно, нужно было освоиться, понять требования, которые есть, и ждать своего шанса. На сегодняшний день он один из основных защитников. У него есть много хороших качеств, которые нужно развивать.

В текущем сезоне Алип провел 11 матчей в РПЛ, из них восемь с первых минут на поле.

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