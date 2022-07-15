Новый тренер ЦСКА нашел роль для Зайнутдинова и объяснил изменения в команде

Новый главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал в интервью для "Чемпионата" о выборе позиции на поле для казахстанца Бахтиера Зайнутдинова, который ранее был в полузащите или на фланге обороны.

Специалист признался, что Зайнутдинов может сыграть в центре обороны.

- С учетом этой схемы, для вас не будет проблемой малое количество профильных центральных защитников в команде?

- Да, мы столкнулись с тем, что Жора Щенников и Кирилл Набабкин не профильные центральные защитники, а латерали. Но у них хватает интеллекта, чтобы играть в центре обороны в данной схеме. Они могут принести очень много пользы в атакующих действиях. В подобной манере действовал Терехов в "Сочи", в ЦСКА на сборах пробуем в этой позиции еще и Зайнутдинова. Баха с удовольствием из этой точки подключался к атаке, выходил на голевые передачи, оказывался в штрафной.

- "Аталанта" - главный ориентир в схеме в три центральных?

- Всегда ищем и подсматриваем положительные моменты. Если брать последние три сезона "Аталанты", то у них больше игры один в один. Команда не боится оставаться в обороне с большими зонами, смело прессингует и оказывает давление на половине поля соперника. Но это оправданный риск из-за большого количества голов, ведь чем выше ты мяч отберешь, тем быстрее до ворот дойдешь.

Добавим, что 16 июля ЦСКА стартует в РПЛ домашним матчем с "Уралом", а через неделю сыграет с "Сочи".

"Он может закрыть все позиции". Зайнутдинов - главный универсал РПЛ?

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