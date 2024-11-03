Неудачей закончился матч игрока сборной Казахстана в РПЛ

В матче 14-го тура российской премьер-лиги грозненский "Ахмат" дома принимал "Пари НН" из Нижнего Новгорода, передает Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Пари НН". Голами у победителей отметились Хуан Боселли и Александр Эктов. На 54-й минуте полузащитник "Ахмата" Лечи Садулаев не реализовал пенальти.

С первых минут вышел казахстанский нападающий "Ахмата" Максим Самородов, но он получил травму и был заменен на 78-й минуте.

"Ахмат" с девятью очками занимает 15-е место, а "Пари НН" с 15 очками идет на девятой позиции.

Самородов перебрался в российский клуб из "Актобе", по данным источников его контракт выкупили за 900 тысяч евро.