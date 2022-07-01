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Названо уникальное достижение Алипа в "Зените"

Названо уникальное достижение Алипа в "Зените"
©ФК "Зенит"

Телеграм-канал "СБГ Аналитика (Зенит, сборная, тактика)" представил анализ игры казахстанского футболиста Нуралы Алипа за "Зенит", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Алип был арендован у "Кайрата" до конца 2022 года.

"83,3 процента успешных единоборств в обороне - лучший результат в РПЛ-21/22. Более того, это максимум среди всех игроков лиги за последние пять сезонов (с момента начала обсчета действий платформой WyScout). Малое количество сыгранных минут (572 за 10 матчей) несколько обесценивает достижение Алипа. Но, на самом деле, высокий показатель на такой маленькой выборке это не красный флаг для рассуждений, а сигнал к тому, чтобы копнуть глубже.

За все свою пока еще непродолжительную карьеру Алип ни разу не пробивал планку в 80 процентов успешных единоборств. По правде говоря, он не дотягивал и до 75 процентов. Опуская футбольную романтику о безмерном желании проявить себя и выиграть каждое единоборство в новом клубе, стоит обратить внимание, ни у одного из защитников "Зенита" нет и близко такого соотношения выигранных единоборств. То есть либо Алип избегает все "неудобные" для себя единоборства, оставляя их партнерам, либо тренерский штаб использует его только в тепличных для него условиях, либо уровень соперников и давления в зоне левого центрального защитника оказываются недостаточными, чтобы создать какие-либо проблемы. И это уже интересно.

Из всех 42 единоборств Алипа в футболке "Зенита" 56 процентов приходится на ситуации с игрой на опережение. Например, в майской игре против "Спартака" Нуралы шел за Соболевым вплоть до половины поля соперника, а иногда даже выше. В момент передачи на нападающего защитник выскакивал из-за спины и играл по мячу. Такая игра свойственна Алипу. Ровно так же, только на сильно большей выборке, он выступал в "Кайрате".

Интересный факт с поправкой на количество проведенных минут на поле - без Алипа "Зенит" допускает в среднем 3,3 контратаки за игру, с Алипом - лишь 1,5. Конечно, цифры изменятся со временем, но определенная логика здесь есть: если соперник не может получить мяч в быстрых атаках, он не проводит быстрые атаки. Впрочем, эта деталь, построенная на физических особенностях Алипа, может иметь и явное негативное влияние на команду.

Всегда есть вероятность не успеть, оголить зону или сфолить в опасной близости от ворот, что как раз неоднократно случалось в "Кайрате". Алип хорошо чувствует момент, но глобально это не должно рушить структуру обороны.

В весенней части чемпионата Нуралы Алип находился в отличной физической форме. Соревнование в скорости с юркими и легкими нападающими не вызывало никаких явных проблем. Хорошо знакомый всем Алексей Ионов из "Краснодара" убежать не смог. Более того, несмотря на привычную игру с опережением нападающего в момент приема мяча, Алип совершил лишь два фола, не получил ни одной желтой или красной карточки.

Казалось бы, все выглядит хорошо. Тренерский штаб получил в свое распоряжение игрока, с которым требуется много работать, чтобы вывести на новый уровень, но стартовый набор умений есть. На них можно строить игру - дистанционная скорость, антропометрия, отбор мяча. При этом "второй этаж" не является коньком защитника - 58,6 процента успешных из 4,56 за матч. В игре против "Спартака" Соболев проигрывал низ, но собрал весь верх и отличился как раз ударом головой.

Передачи Алипа совсем не схожи с передачами его предшественника Ракицкого. Несмотря на то, что новичок "Зенита" входит в топ-2 чемпионата по продвижению на потерю (первый - Мартынович), его нельзя назвать успешным распасовщиком. Цифры набиты исключительно из-за отсутствия какого-либо риска и игре на ближнего. В новом "Зените" уже не так остро чувствуется отсутствие первого паса у центрального защитника, мяч продвигается больше через фланги, хотя возможности команды сильно сужаются. В особенности учитывая схожую ситуацию с пасом у Чистякова. Учитывая показатели в чемпионате Казахстана, определенный оптимизм в плане Нуралы может присутствовать - со временем и обретением уверенности в своих силах он может немного прибавить.

Появится ли эта уверенность - решат тренерский штаб и Семак. Алип в составе может быть одним из элементов высокой линии обороны, к чему долгое время шел штаб. Однако в таком случае придется столкнуться с большим количеством других подводных камней", - говорится в тексте.

Напомним, новый сезон в РПЛ стартует 15 июля, в этот день "Зенит" на выезде сыграет с "Химками".

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Кайрат ФК Казахстанцы за границей Премьер-лига России

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