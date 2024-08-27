Названа главная проблема "Ахмата". Адиеву предсказали отставку
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Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов поделился своими впечатлениями о работе главного тренера "Ахмата" Магомеда Адиева, сообщают Vesti.kz.
Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов поделился своими впечатлениями о работе главного тренера "Ахмата" Магомеда Адиева, сообщают Vesti.kz.
- Адиеву, который любит налаживать дисциплину, надо понимать, что за победу дают три очка, за ничью - одно. Можно отстоять на "нули" со "Спартаком", но с другими командами это может не прокатить, надо в атаку все-таки тоже уметь играть. Они забили "Химкам" три мяча, но это надо было делать не при 0:2, это надо делать с первых минут, не доводить до такого, пытаться атаковать с самого начала, а не играть осторожно.
- Адиев может быть следующим кандидатом с отставку?
- Ну, если в прошлом году "Ахмат" поменял трех тренеров, то не удивлюсь, - сказал Радимов "РБ Спорт".
"Ахмат", набрав четыре очка после шести туров, занимает последнее, 16 место в таблице РПЛ.
Напомним, Адиев возглавил "Ахмат" в этом году.
Ранее российский специалист возглавлял сборную Казахстана с 2022 по 2024 год. Под его руководством команда была близка к выходу в финальную часть чемпионата Европы-2024 но проиграла в стыковых матчах Греции.
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Локомотив М
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|15-1
|14
|3
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|4
|Динамо М
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|5
|Спартак М
|6
|3
|2
|1
|9-3
|11
|6
|Рубин
|6
|3
|1
|2
|11-11
|10
|7
|ЦСКА М
|6
|3
|1
|2
|13-4
|10
|8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|9
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|10
|Пари НН
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|11
|Химки
|6
|1
|3
|2
|9-11
|6
|12
|Оренбург
|6
|1
|2
|3
|7-11
|5
|13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|14
|Акрон Тл
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|15
|Ахмат
|6
|0
|4
|2
|4-10
|4
|16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
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