Названа главная проблема "Ахмата". Адиеву предсказали отставку

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов поделился своими впечатлениями о работе главного тренера "Ахмата" Магомеда Адиева, сообщают Vesti.kz.

- Адиеву, который любит налаживать дисциплину, надо понимать, что за победу дают три очка, за ничью - одно. Можно отстоять на "нули" со "Спартаком", но с другими командами это может не прокатить, надо в атаку все-таки тоже уметь играть. Они забили "Химкам" три мяча, но это надо было делать не при 0:2, это надо делать с первых минут, не доводить до такого, пытаться атаковать с самого начала, а не играть осторожно.

- Адиев может быть следующим кандидатом с отставку?

- Ну, если в прошлом году "Ахмат" поменял трех тренеров, то не удивлюсь, - сказал Радимов "РБ Спорт".

"Ахмат", набрав четыре очка после шести туров, занимает последнее, 16 место в таблице РПЛ.

Напомним, Адиев возглавил "Ахмат" в этом году.

Ранее российский специалист возглавлял сборную Казахстана с 2022 по 2024 год. Под его руководством команда была близка к выходу в финальную часть чемпионата Европы-2024 но проиграла в стыковых матчах Греции.