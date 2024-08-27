Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
27 августа 19:54
 

Названа главная проблема "Ахмата". Адиеву предсказали отставку

  Комментарии

Поделиться
Названа главная проблема "Ахмата". Адиеву предсказали отставку ©КФФ

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов поделился своими впечатлениями о работе главного тренера "Ахмата" Магомеда Адиева, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов поделился своими впечатлениями о работе главного тренера "Ахмата" Магомеда Адиева, сообщают Vesti.kz.

- Адиеву, который любит налаживать дисциплину, надо понимать, что за победу дают три очка, за ничью - одно. Можно отстоять на "нули" со "Спартаком", но с другими командами это может не прокатить, надо в атаку все-таки тоже уметь играть. Они забили "Химкам" три мяча, но это надо было делать не при 0:2, это надо делать с первых минут, не доводить до такого, пытаться атаковать с самого начала, а не играть осторожно.

- Адиев может быть следующим кандидатом с отставку?

- Ну, если в прошлом году "Ахмат" поменял трех тренеров, то не удивлюсь, - сказал Радимов "РБ Спорт".

"Ахмат", набрав четыре очка после шести туров, занимает последнее, 16 место в таблице РПЛ.

Напомним, Адиев возглавил "Ахмат" в этом году.

Ранее российский специалист возглавлял сборную Казахстана с 2022 по 2024 год. Под его руководством команда была близка к выходу в финальную часть чемпионата Европы-2024 но проиграла в стыковых матчах Греции.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Локомотив М 6 5 0 1 15-7 15
2 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4 Динамо М 6 4 0 2 9-4 12
5 Спартак М 6 3 2 1 9-3 11
6 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7 ЦСКА М 6 3 1 2 13-4 10
8 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9 Крылья Советов 6 2 0 4 6-12 6
10 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14 Акрон Тл 6 1 1 4 7-13 4
15 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16 Факел 6 1 1 4 2-10 4

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Адиев Магомед Ахмат ФК Премьер-лига России

Реклама

Живи спортом!